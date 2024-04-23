Петербуржца оставили без машины и приговорили к колонии за повторную пьяную езду

Автор: Анастасия Щербакова
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Мужчина неоднократно садился за руль в состоянии опьянения и каждый раз привлекался к ответственности. Однако соответствующих выводов петербуржец так и не сделал.

В Петербурге приговорили местного жителя к одному году колонии, а также конфисковали у него автомобиль за частое пьянство за рулем.

В последний раз нарушителя остановили 14 января этого года. В тот день ныне осужденный был в состоянии алкогольного опьянения. Прибор во время медосвидетельствования показал 0,984 мг/л промилле.

В итоге суд признал петербуржца виновным и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также лишил права управления транспортными средствами на 2,5 года. Автомобиль, которым управлял подсудимый, конфискован в доход государства.

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