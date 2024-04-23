Середина недели в Ленобласти выдастся снежной

В большинстве районов области 24 апреля пройдут осадки.
Согласно прогнозу МЧС, в Ленинградской области в среду ожидается облачная с прояснениями погода. Также в регионе пройдут осадки в виде дождя, снега и мокрого снега.
Ветер южный, юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 гр., днем +4…+9 гр. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем слабо понижаться, — указано в сообщении.
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22.04.2024 85