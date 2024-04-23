Россияне рассказали, как проведут майские праздники

Опрос «Одноклассников» и Lady Mail.ru показал, что большинство респондентов планируют провести майские праздники на природе.

Согласно результатам исследования, проведенного «Одноклассниками» и Lady Mail.ru (входят в VK), около 39% российских пользователей намерены отправиться на дачу и отдохнуть за городом во время майских праздников. Еще 29% не планируют уезжать из своего населенного пункта, а 12% будут работать.

Среди тех, кто уедет на природу, 26% будут жарить шашлыки, 22% — займутся садом или огородом, 17% — хотят провести время с семьей и друзьями, а 15% — наводить порядок дома или делать ремонт.

Аналитики «Одноклассников» отметили, что интерес пользователей к темам шашлыков, пикников и отдыха на природе начинает расти с наступлением весны задолго до майских праздников. Так, в прошлом месяце количество публикаций на эту тему увеличилось на 67% по сравнению с январем.

Среди тех, кто останется дома, 22% планируют заниматься уборкой, столько же — отдыхать на диване. Проводить время с родными собираются 19% респондентов, ухаживать за комнатными растениями — 8%.

Некоторые пользователи также предложили свои варианты планов на майские праздники, в том числе подготовку к Пасхе, чтение, рисование, поездки в приюты для животных и волонтерство.