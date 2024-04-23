Как оказалось, это произошло еще в прошлом году.
В 2023 году Швейцария разблокировала замороженные активы, связанные с Россией, на 318 млн долларов, пишет «Коммерсант». Решение было принято после снятия европейских санкций с ряда лиц, а также после уточнения информации о происхождении средств.
Разблокированы ранее замороженные по соображениям предосторожности активы стоимостью 140 млн швейцарских франков ($153 млн), поскольку расследование показало, что юридические основания для их заморозки не были соблюдены,— приводит редакция доклад госсекретариата экономики Швейцарии.
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21.04.2024 88