Как оказалось, это произошло еще в прошлом году.

В 2023 году Швейцария разблокировала замороженные активы, связанные с Россией, на 318 млн долларов, пишет «Коммерсант». Решение было принято после снятия европейских санкций с ряда лиц, а также после уточнения информации о происхождении средств.

Разблокированы ранее замороженные по соображениям предосторожности активы стоимостью 140 млн швейцарских франков ($153 млн), поскольку расследование показало, что юридические основания для их заморозки не были соблюдены,— приводит редакция доклад госсекретариата экономики Швейцарии.