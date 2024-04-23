В Петербурге раскрыта афера с маткапиталами на десятки миллионов рублей

Всего злоумышленники смогли получить порядка 120 миллионов рублей незаконной прибыли.

В Петербурге правоохранители раскрыли крупную мошенническую схему, связанную с материнскими и жилищными капиталами.

Участники межрегиональной преступной группы фиктивно регистрировали многодетных женщин из Дагестана в Петербурге и подавали заявления на получение социальных выплат. Предварительно аферисты покупали земельные участки в удаленных регионах России, которые затем продавались многодетным семьям по завышенной цене. После проделанных манипуляций деньги обналичивались.

Всего злоумышленники успели провернуть более 200 подобных схем и присвоить порядка 120 миллионов рублей.

Организаторы и исполнители преступной схемы задержаны, передает Online 47.