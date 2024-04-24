У курьера украли 800 тысяч рублей и часы во Всеволожском районе

Автор: Сергей Агутин
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Россия, Санкт-Петербург. Дверной замок.
Фото: Baltphoto.ru

Неизвестный украл 800 тысяч рублей и часы за 30 тысяч рублей из квартиры дома на улице Шоссе в Лаврики в Мурино Всеволожского района.

Пострадавшим оказался 18-летний молодой человек, работающий курьером доставки маркетплейса. Имущество хранилось в комоде.

По факту кражи заведено уголовное дело. Ведется следствие.

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21.05.2023 1142
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