У курьера украли 800 тысяч рублей и часы во Всеволожском районе

Неизвестный украл 800 тысяч рублей и часы за 30 тысяч рублей из квартиры дома на улице Шоссе в Лаврики в Мурино Всеволожского района.
Пострадавшим оказался 18-летний молодой человек, работающий курьером доставки маркетплейса. Имущество хранилось в комоде.
По факту кражи заведено уголовное дело. Ведется следствие.
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21.05.2023 1142