У курьера украли 800 тысяч рублей и часы во Всеволожском районе

Неизвестный украл 800 тысяч рублей и часы за 30 тысяч рублей из квартиры дома на улице Шоссе в Лаврики в Мурино Всеволожского района.

Пострадавшим оказался 18-летний молодой человек, работающий курьером доставки маркетплейса. Имущество хранилось в комоде.

По факту кражи заведено уголовное дело. Ведется следствие.