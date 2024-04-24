Блиновская готова погасить все свои долги

Речь идет о более чем 900 миллионах рублей.

Адвокат блогера Елены Блиновской заявил, что его подзащитная готова погасить всю имеющуюся задолженность перед государством. А именно — более 900 миллионов рублей.

Для этого с имущества «королевы марафонов» необходимо частично снять ограничения, на что следствие уже согласилось, передаёт РИА Новости.