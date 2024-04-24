Блиновская готова погасить все свои долги

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы/ Телеграм

Речь идет о более чем 900 миллионах рублей.

Адвокат блогера Елены Блиновской заявил, что его подзащитная готова погасить всю имеющуюся задолженность перед государством. А именно — более 900 миллионов рублей.

Для этого с имущества «королевы марафонов» необходимо частично снять ограничения, на что следствие уже согласилось, передаёт РИА Новости.

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