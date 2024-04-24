Сергей Перминов о сотрудничестве Ленобласти с Кыргызстаном: Взаимный товарооборот может удвоиться в ближайшие годы

Делегация Ленинградской области во главе с губернатором Александром Дрозденко находится с рабочим визитом в Кыргызстане. За это время глава региона встретился с несколькими представителями Кыргызской Республики, обсудил взаимное сотрудничество.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с Общей газетой Ленинградской области рассказал, как он оценивает взаимодействие региона с киргизскими коллегами.

«Нынешний визит главы региона подтверждает курс на развитие продуктивного взаимодействия нашего региона с партнерами в Киргизской Республике. Эти дружественные связи активно прирастают, и интерес к их расширению обоюден. Сотрудничество выстраивается в ключе союзничества и стратегического партнерства, характеризующих отношения двух стран», – сказал Сергей Перминов

Взаимный товарооборот может удвоиться в ближайшие годы. Ленинградская область нацелена вносить вклад в это развитие.

«Ключевым регионом-партнером Ленинградской области в Кыргызстане является Чуйская область. Нас многое сближает, в том числе в таких профилях как промышленность, агропромышленный комплекс, строительство, логистика, торговые возможности. Мы действительно открыты для обмена опытом и приращения взаимопродуктивных связей и кооперации», – отметил Сергей Перминов

Сенатор напомнил, что Ленинградская область всей душой поддерживает дальнейшее расширение обменов в гуманитарной сфере – туристских, молодежных, социальных, культурных, образовательных.