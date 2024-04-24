В лесу под Петербургом нашли брошенную машину с ключами в салоне

Предварительно известно, что автомобиль могли угнать.
В лесу под Петербургом случайные прохожие обнаружили брошенный автомобиль марки Datsun. В салоне при этом лежали ключи от машины, а также куча мусора.
Одна из версий — автомобиль был угнан неизвестными, чтобы покататься, но в итоге застряли. На это обратил внимание автор видео.
Катались, наверное, по лесу, — комментирует мужчина.
Видео публикует Телеграм-канал «Мегаполис».
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