В лесу под Петербургом нашли брошенную машину с ключами в салоне

Предварительно известно, что автомобиль могли угнать.

В лесу под Петербургом случайные прохожие обнаружили брошенный автомобиль марки Datsun. В салоне при этом лежали ключи от машины, а также куча мусора.

Одна из версий — автомобиль был угнан неизвестными, чтобы покататься, но в итоге застряли. На это обратил внимание автор видео.

Катались, наверное, по лесу, — комментирует мужчина.

Видео публикует Телеграм-канал «Мегаполис».