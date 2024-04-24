В 2024 году в Мурино начнется строительство транспортно-пересадочного узла

Работы планируется начать летом.

Как рассказал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк в эфире радио «Комсомольская правда«, строительство ТПУ у станции метро «Девяткино» в Мурино может начаться уже в этом году. Проект является наиболее близким к реализации среди трех запланированных транспортно-пересадочных узлов в Ленобласти.

По словам Присяжнюка, ТПУ в Мурино будет построен на базе существующего вокзала «Северный», расположенного со стороны западной части населенного пункта.

Строительство транспортно-пересадочного узла призвано решить проблему регулярных очередей к метро и маршруткам, с которыми сталкиваются жители спального пригорода Петербурга.

Другой запланированный ТПУ в Кудрово пока поставлен на паузу из-за отсутствия метро. Без запуска подземки строить пересадочный узел в Кудрово нецелесообразно. Поэтому Ленинградская область сейчас сосредоточена на реализации проекта ТПУ в Мурино.