Ученые установили, почему ученики в конце алфавитного списка учатся хуже

Школьники и студенты, фамилии которых начинаются с букв, расположенных внизу алфавитного списка, получают более низкие оценки и более негативные комментарии от преподавателей, чем их товарищи.

К такому выводу пришли исследователи из Университета штата Мичиган (США), проанализировав успеваемость и другие сведения об учебе студентов университета, начиная с осеннего семестра 2014 года и заканчивая летним семестром 2022 года.

Анализ показал, что разница в оценках между группой студентов с фамилиями, стоящими в начале алфавитного списка и фамилиями, стоящими в конце этого списка, составляет 0,6 балла. Цифра небольшая, но может влиять на средние баллы студентов по итогам учебы и негативно отражаться на их карьерных перспективах, отмечают исследователи.

По мнению исследователей, так происходит из-за усталости преподавателей. Когда вы очень долго принимаете экзамены или проверяете работы, к концу списка вы неизбежно устаете, теряете концентрацию и терпение, и студенты начинают вас раздражать, объясняют ученые.