В Выборге поймали объявленного в федеральный розыск вора

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

В Выборге 24 апреля задержали 50-летнего мужчину, совершившего кражу. Он уклонялся от исполнения наказания и находился в федеральном розыске.

Вора ловили инспекторы ДПС Выборгского района, оперативники уголовного розыска Главка и искали отдела розыска УФСИН.

«Решил скрыться из Петербурга и затеряться в Выборге. Наивно, однако», – написали в сообществе «Дорожный инспектор»
281294
Фото: Дорожный инспектор/ВКонтакте
Вам будет интересно
В Выборге поймали объявленного в федеральный розыск вора федеральный розыск, Ленинградская область, Выборг
Названы самые безопасные и криминогенные районы Ленобласти
Уровень общей раскрываемости преступлений в Ленинградской области вырос с 38,5 % в 2022 до 46,5 % в 2023 году. Число раскрытых...
12.01.2024 1125
Автор