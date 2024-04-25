В Выборге поймали объявленного в федеральный розыск вора

В Выборге 24 апреля задержали 50-летнего мужчину, совершившего кражу. Он уклонялся от исполнения наказания и находился в федеральном розыске.
Вора ловили инспекторы ДПС Выборгского района, оперативники уголовного розыска Главка и искали отдела розыска УФСИН.
«Решил скрыться из Петербурга и затеряться в Выборге. Наивно, однако», – написали в сообществе «Дорожный инспектор»
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