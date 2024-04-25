Пятилетняя девочка выпала из окна шестого этажа во Всеволожском районе

Пятилетняя девочка выпала из окна квартиры на шестом этаже дома на улице Мира в деревне Старая Всеволожского района. Ребенок выжил и был госпитализирован с сочетанной травмой.

По предварительным данным, девочка выпала из окна по недосмотру родителей. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Семья ребенка полная, ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала. Девочку воспитывали 25-летняя мать и 33-летний отец – граждане Таджикистана. У нее также есть трехлетняя сестра.