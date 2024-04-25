Женщину с больной ногой вывели из леса в Тосненском районе

В экстренные службы поступило сообщение о том, что женщина повредила ногу и не может добраться домой на участке между поселком Радофинниково и ж/д станцией «100 км».

Помощь спасателей и врачей потребовалась женщине в лесу Тосненского района.

На поиски выехала дежурная смена ПСО Тосно. Спасатели вывели женщину из леса и довезли домой. В поисках также участвовал ПСО «Экстремум».