Мировым запасам шоколада угрожает разрушительный вирус

Автор: Сергей Агутин
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Ученые Техасского университета, раскрыли угрозу, которую представляет разрушительный вирус, для мировых запасов шоколада. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

Вирус распространяется насекомыми-вредителями мучнистыми червецами, что приводит к потерям 15-50 % урожая какао-бобов в Гане, одном из трех мировым центров производства шоколада. Червецы, против которых пестициды неэффективны, поедают листья, почки и цветы какао-деревьев, а вирус вызывает болезнь опухших побегов какао (CSSVD).

Фермеры могут бороться с распространяющим вирус мучнистым червецом, вводя деревьям вакцины, чтобы защитить их от инфекции. Однако вакцины дороги, особенно для фермеров с низкой заработной платой, а вакцинированные деревья дают меньший урожай какао, что усугубляет разрушительные последствия вируса.

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