Новорожденная девочка умерла после кормления в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Скорая (2)
Фото: Baltphoto.ru

В квартире дома на Парашютной улице в Санкт-Петербурге 24 апреля умерла новорожденная девочка, которой не было и двух недель.  

Вечером отец покормил девочку смесью, положил ее в коляску и на 20 минут отошел к сыну. Когда вернулся, голова дочери была повернута вбок, под носом у нее была кровь.

Мужчина позвонил в скорую и жене, которая находилась в больнице из-за послеродовых осложнений. Врачи по телефону объяснили, как сделать искусственное дыхание, но это не помогло.

Прибывшие на место медики констатировали смерть. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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05.06.2023 1333
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