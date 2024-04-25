Новорожденная девочка умерла после кормления в Петербурге

В квартире дома на Парашютной улице в Санкт-Петербурге 24 апреля умерла новорожденная девочка, которой не было и двух недель.

Вечером отец покормил девочку смесью, положил ее в коляску и на 20 минут отошел к сыну. Когда вернулся, голова дочери была повернута вбок, под носом у нее была кровь.

Мужчина позвонил в скорую и жене, которая находилась в больнице из-за послеродовых осложнений. Врачи по телефону объяснили, как сделать искусственное дыхание, но это не помогло.

Прибывшие на место медики констатировали смерть. Обстоятельства происшествия устанавливаются.