В Петербурге осквернили могилу покойного солиста «Короля и Шута» Горшенева

Неизвестные разрисовали портрет музыканта, устроили бардак и разбили каменные плиты.
Поклонники группы «Король и Шут» накануне посетили могилу покойного лидера группы Михаила Горшенева и пришил в ужас. Вандалы устроили бардак на месте захоронения музыканта. Неизвестные разбросали цветы, испортили портрет, оставленный одним из фанатов, и разбили плиты с лампадками.
Теперь поклонники музыкального коллектива дежурят у могилы Горшенева и задумались об установке камер наблюдения, пишет «Фонтанка».
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24.04.2024 149