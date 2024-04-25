В Петербурге осквернили могилу покойного солиста «Короля и Шута» Горшенева

Неизвестные разрисовали портрет музыканта, устроили бардак и разбили каменные плиты.

Поклонники группы «Король и Шут» накануне посетили могилу покойного лидера группы Михаила Горшенева и пришил в ужас. Вандалы устроили бардак на месте захоронения музыканта. Неизвестные разбросали цветы, испортили портрет, оставленный одним из фанатов, и разбили плиты с лампадками.

Теперь поклонники музыкального коллектива дежурят у могилы Горшенева и задумались об установке камер наблюдения, пишет «Фонтанка».