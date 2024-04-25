Перминов объяснил значение начавшихся в Ленобласти муниципальных реформ

Сенатор подчеркивает, что подобные преобразования проходят по всей стране с 2019 года и преследуют очень важные цели.
В Ленинградской области 24 апреля был принят закон, который учреждает первый в регионе муниципальный округ. Он объединит поселения, входящие в состав Гатчинского муниципального района.
Документ также позволит в мае–июне этого года назначить и провести выборы представительного органа муниципального округа в единый день голосования – 8 сентября. Сенатор от 47-го региона Сергей Перминов рассказал редакции IVBG.ru, можно ли считать, что закон стал началом муниципальной реформы в Ленобласти, и изменит ли это процесс подготовки к выборам.
При этом подобные административные реформы преследуют крайне важные цели. Это, прежде всего, решение финансовых и кадровых вопросов. Иными словами, становится проще оптимизировать траты, обеспечивать сбалансированное развитие и улучшать контроль исполнения, что обеспечивает повышение качества жизни граждан.