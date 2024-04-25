Элитная иномарка врезалась в Троицкий мост во время разводки — видео

Водитель покинул место ДТП, бросив автомобиль. Как оказалось, машина была арендованной.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП на Троицком мосту в ночь на 25 апреля.
Как стало известно, Рorsche двигался по встречной полосе и на огромной скорости врезался в раздвижную часть переправы. Водитель иномарки сразу после аварии скрылся.
По информации СМИ, дорогой автомобиль был арендован.
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