Элитная иномарка врезалась в Троицкий мост во время разводки — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Водитель покинул место ДТП, бросив автомобиль. Как оказалось, машина была арендованной.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП на Троицком мосту в ночь на 25 апреля.

Как стало известно, Рorsche двигался по встречной полосе и на огромной скорости врезался в раздвижную часть переправы. Водитель иномарки сразу после аварии скрылся.

По информации СМИ, дорогой автомобиль был арендован.

 

 

 

 

 

 

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