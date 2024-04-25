В Ленобласти почти два месяца ищут пропавшего 45-летнего мужчину

Самохин Александр бесследно исчез еще в начале марта.

Волонтеры «Лиза Алерт» просят помощи в поисках Самохина Александра Сергеевича. 45-летний житель Пикалево Бокситогорского района Ленобласти бесследно пропал еще 4 марта. С тех пор о судьбе ленинградца ничего неизвестно.

Если вы обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просьба сообщать в полицию или по контактам, указанным ниже.

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Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер