В Ленобласти наградили лучших пожарных и спасателей региона

Торжественная церемония награждения и праздничный концерт прошли в Гатчине к празднованию 375-летия пожарной охраны России

«Выражаю глубокую признательность всем работникам пожарной охраны за героический труд и преданность своему нелёгкому делу. Во все времена в пожарной охране служили доблестные, по-настоящему отважные люди. Желаю новых достижений и успехов в службе, надёжной поддержки родных и близких людей!»,– огласил приветствие главы региона первый заместитель председателя правительства области Роман Марков.

Награды из рук Романа Маркова получил начальник Главного управления МЧС России по области Евгений Дейнеко, также благодарственные письма были вручены ветеранам пожарной охраны.

Среди взрослых профессиональных спасателей наград удостоены школьницы из Выборга – Маргарита Воробьева и Стефания Архангельская. На новогодних каникулах девочки вывели трех человек из горящего дома.

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Отметим, что за последние 5 лет в Ленобласти отмечается значительное снижение количества лесных пожаров. Но … напомним, что в большинстве случаев, инициатором лесных возгораний являются любители пикников, рыбаки, дачники и туристы. На возникновение огня влияют непотушенные сигареты, горящие спички и костры, оставленные без присмотра. Также причиной пожара в лесу могут стать электрические разряды во время грозы, самовозгорания торфяного настила и сельскохозяйственное сжигание сухой прошлогодней травы в период жары.

Бороться с лесным пожаром в одиночку нельзя. Первым делом, увидев возгорание в лесной местности, следует немедленно позвонить по телефонам «112» или «01». А затем убедиться, что вам ничего не угрожает. Желательно отойти в противоположную от дыма сторону и уйти туда, где пожар не сможет до вас добраться.