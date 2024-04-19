Юные пожарные со всей Ленобласти собрались на VII Областном слете – конкурсе

Всего в первом этапе VII Областного слета – конкурса дружин юных пожарных приняли участие 23 команды юных пожарных

Фото: lenobl.ru

Команды соревновались в двух возрастных группах. В общекомандном зачёте среди дружин юных пожарных 10-13 лет лучшими стали дружина «Огнеборцы» из Волосово, вторые — пожарные Выборгской школы № 10, третье место у ребят из Красноборского центра образования.

Юных пожарных старшей группы (14-17 лет) ждёт второй этап слета, который пройдет в мае в Сертолово. Там ребята будут соревноваться в пожарно-прикладном спорте. Победители поборются за звание Лучшей дружины юных пожарных России.

Отметим, что лучшей командой в 2021 году в регионе стала дружина «Ладога» из Суховской школы Кировского района. А в 2022 году команда юных пожарных из Лужского района. В 2023 году — дружина «Спасатели» из Тосненского района.

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Отметим, что за последние 5 лет в Ленобласти отмечается значительное снижение количества лесных пожаров. Но … напомним, что в большинстве случаев, инициатором лесных возгораний являются любители пикников, рыбаки, дачники и туристы. На возникновение огня влияют непотушенные сигареты, горящие спички и костры, оставленные без присмотра. Также причиной пожара в лесу могут стать электрические разряды во время грозы, самовозгорания торфяного настила и сельскохозяйственное сжигание сухой прошлогодней травы в период жары.

Бороться с лесным пожаром в одиночку нельзя. Первым делом, увидев возгорание в лесной местности, следует немедленно позвонить по телефонам «112» или «01». А затем убедиться, что вам ничего не угрожает. Желательно отойти в противоположную от дыма сторону и уйти туда, где пожар не сможет до вас добраться.