Ребенок госпитализирован с отравлением во Всеволожском районе

Вечером 25 апреля в полицию Всеволожского района сообщили о госпитализации 12-летней школьницы из поселка Романовка. Врачи диагностировали у нее симптомы тяжелого отравления.
Одноклассницы рассказали взрослым, что девочка жаловался на головную боль. Чтобы снять ее, она приняла какую-то таблетку.
Семья ребенка полная, ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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24.06.2022 4382