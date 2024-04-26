Ребенок госпитализирован с отравлением во Всеволожском районе

Вечером 25 апреля в полицию Всеволожского района сообщили о госпитализации 12-летней школьницы из поселка Романовка. Врачи диагностировали у нее симптомы тяжелого отравления.

Одноклассницы рассказали взрослым, что девочка жаловался на головную боль. Чтобы снять ее, она приняла какую-то таблетку.

Семья ребенка полная, ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала. Обстоятельства происшествия устанавливаются.