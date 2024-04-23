Судьбу футболиста Квинси Промеса решат 2 мая

В этот день будет вынесено решение о депортации спортсмена на родину по делу о наркотиках.
Первое судебное заседание о депортации футболиста ФК «Спартак» Квинси Промеса, обвиняемого на родине в Голландии в контрабанде наркотиков, состоится 2 мая. Об этом сообщает РИА Спорт, ссылаясь на иностранные СМИ. Процесс пройдет в Дубае, где спортсмен был заключен под стражу.
Ранее стало известно, в каких условиях содержится Квинси Промес.
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