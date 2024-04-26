К жителю Ленобласти, хваставшемуся нацисткой символикой на своем теле, пришли следователи

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело.
В Ленинградской области в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело в рамках ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование нацистской символики).
Как сообщили следователи, 38-летний мужчина в Усть-Луге продемонстрировал свою татуировку сомнительного содержания в общественном месте. Это произошло, предположительно, в период 3 февраля по 9 марта.
Сейчас мужчина задержан. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.
Следственным органом подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления. Следователем направлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде ареста, — указано в сообщении регионального СК.
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