К жителю Ленобласти, хваставшемуся нацисткой символикой на своем теле, пришли следователи

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело.

В Ленинградской области в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело в рамках ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование нацистской символики).

Как сообщили следователи, 38-летний мужчина в Усть-Луге продемонстрировал свою татуировку сомнительного содержания в общественном месте. Это произошло, предположительно, в период 3 февраля по 9 марта.

Сейчас мужчина задержан. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Следственным органом подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления. Следователем направлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде ареста, — указано в сообщении регионального СК.