МФЦ Ленобласти поборются за призовые места на конкурсе Минэкономразвития

В 10-м юбилейном конкурсе Минэкономразвития «Лучший многофункциональный центр России» – три номинации

Конкурс в этом году будет проходить уже в десятый раз. Последние два года Ленинградская область удерживает звание «Лучший МФЦ России». Также в копилке региона есть награда за «Лучший проект» и две победы в номинации «Лучший универсальный специалист».

«Становиться лучшими в России МФЦ Ленинградской области помогает слаженная работа коллектива и жители региона. В каждом заявителе мы видим, прежде всего, самих себя – отлично понимаем, что нужно людям, и руководствуемся в работе этим знанием. Ведь МФЦ созданы для людей: мы работаем, чтобы жизнь заявителей стала легче и проще, а получение госуслуг – удобным и комфортным делом», – поделился секретом успеха директор региональной сети МФЦ Сергей Есипов.

В конкурсе «Лучший многофункциональный центр России» – три номинации: «Лучшая региональная сеть МФЦ», «Лучший универсальный специалист» и «Лучший проект МФЦ».

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Теперь найти ответы и сориентироваться в большом перечне услуг центров «Мои Документы» поможет чат-бот, в том числе в мессенджере Телеграм @mfc_47_bot. Для этого в специальной строке сервиса необходимо написать интересующий вас вопрос. Также получить ответы можно через приложение «МФЦ47». Кроме того, в МФЦ рекомендуют записываться на получение услуг заранее, чтобы в назначенное время, без ожидания, попасть на прием к специалисту. Предварительную запись можно оформит на сайте, по телефону 8-812-775-47-47 или через чат-бот в Телеграм @mfc_47_bot, на в портале или в любом МФЦ.