«Очень опасная игра»: Перминов прокомментировал желание Польши получить ядерное оружие от США

Подобные решения слабо предсказуемы и очень опасны, заявил Перминов.
Сенатор от Ленобласти Сергей Перминов прокомментировал стремление Польши получить от США ядерное оружие. Политик называет это «очень опасной игрой», которая для недругов России может плохо закончиться.
В беседе с Online47 Перминов отмечает, что желание Польши обзавестись ядерным арсеналом ведет лишь к росту напряженности.
Они прямо противоречат обязательствам, взятым Западом в 90-е годы. Варшаве следовало бы понимать, что, получив разрешение, Вашингтон в дальнейшем вряд ли будет консультироваться с ней, ориентируясь исключительно на свои национальные интересы, — подчеркивает Перминов.
Причем вряд ли размещение ядерного оружия сильно обезопасит Польшу. Более того, это может создать для страны дополнительные риски.
Повысит ли безопасность Польши наличие подобного вида оружия — вопрос риторический. Дополнительные риски, о которых польские политики могут узнать у своих берлинских коллег, оно, безусловно, создаст. Решение о том, будет ли оно размещено, в конечном итоге принимают США. В МИД нашей страны уже отметили, что это очень опасная игра, последствия которой слабо предсказуемы. Ответные меры обязательно последуют, — добавил сенатор.
Вам будет интересно
При этом конфискация российской собственности остается идеей фикс у стран Запада. Страны большой семерки снова угрожают России не размораживать ее активы,...
21.04.2024 126