Антициклон принесет солнце в Ленобласть

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться
Ирина Мотина
Фото: Baltphoto.ru

В регионе 27 апреля обойдется без дождей, температура воздуха составит от +9… +14 °C.

В Санкт-Петербурге ожидается от +11… +13 °C. В Выборге термометры покажут +10 °C, в Лодейном Поле около +12 °C. В Волхове и Луге синоптики обещают +13 °C. В Кингисеппе воздух прогреется до +14 °C.

Как сообщает портал «Метеовести», регион будет ощущать влияние гребня европейского антициклона, усиливающегося с юго-запада. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

В Ленинградской области 28 апреля обойдется без осадков. Температура воздуха составит от +12 до +14 °C.

Вам будет интересно
Антициклон принесет солнце в Ленобласть Ленинградская область
Жительница Ленобласти выиграла в лотерею пять миллионов рублей
Юлия Кошелева из Ленинградской области выиграла пять миллионов рублей после приобретения билета на 287220-м тираже государственной лотереи «Рапидо». По словам...
19.03.2024 1307
Автор