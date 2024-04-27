Антициклон принесет солнце в Ленобласть

В регионе 27 апреля обойдется без дождей, температура воздуха составит от +9… +14 °C.
В Санкт-Петербурге ожидается от +11… +13 °C. В Выборге термометры покажут +10 °C, в Лодейном Поле около +12 °C. В Волхове и Луге синоптики обещают +13 °C. В Кингисеппе воздух прогреется до +14 °C.
Как сообщает портал «Метеовести», регион будет ощущать влияние гребня европейского антициклона, усиливающегося с юго-запада. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.
В Ленинградской области 28 апреля обойдется без осадков. Температура воздуха составит от +12 до +14 °C.
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