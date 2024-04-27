Самые дорогие загородные дома продают в Ленобласти

Квадрат пригородной недвижимости в Ленинградская область стоит 132,5 тысячи рублей. В Москве – 128,4 тысячи рублей. В Алтае – 104,5 тысячи рублей.

Регионами страны, в которых наиболее низкие цены на загородные дома, стали Мордовия (31,4 тысячи рублей за квадрат), Смоленская (32,9 тысяч рублей), Псковская (33,1 тысяч рублей) и Вологодская области (33,3 тысяч. рублей).

Лидером апрельского рейтинга регионов с самой доступной загородной недвижимостью стала Курганская область. Медианная стоимость квадрата составила 28,7 тысяч рублей.