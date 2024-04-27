Самые дорогие загородные дома продают в Ленобласти

Квадрат пригородной недвижимости в Ленинградская область стоит 132,5 тысячи рублей. В Москве – 128,4 тысячи рублей. В Алтае – 104,5 тысячи рублей.
Регионами страны, в которых наиболее низкие цены на загородные дома, стали Мордовия (31,4 тысячи рублей за квадрат), Смоленская (32,9 тысяч рублей), Псковская (33,1 тысяч рублей) и Вологодская области (33,3 тысяч. рублей).
Лидером апрельского рейтинга регионов с самой доступной загородной недвижимостью стала Курганская область. Медианная стоимость квадрата составила 28,7 тысяч рублей.
Вам будет интересно
Юлия Кошелева из Ленинградской области выиграла пять миллионов рублей после приобретения билета на 287220-м тираже государственной лотереи «Рапидо». По словам...
19.03.2024 1307