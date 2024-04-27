Арестован двенадцатый фигурант дела о теракте в «Крокусе»

Подозреваемый заключен в СИЗО до 22 мая.
Басманный суд Москвы 27 апреля постановил заключить под стражу Джумохона Курбонова. Мужчина стал двенадцатым фигурантом уголовного дела о теракте в «Крокус сити холле».
Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Курбонова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая, — передает пресс-служба суда.
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26.04.2024 85