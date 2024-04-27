Загородное жилье в Ленобласти оказалось дороже, чем в Подмосковье

Аналитики назвали субъекты страны, где проще всего купить себе загородный домик. Граничащие с Петербургом районы Ленобласти — первые с конца.

Согласно данным сервиса «Домклик», медианная стоимость 1 кв. м загородной недвижимости в Курганской области составляет 28,7 тысяч рублей, что является самым низким показателем среди всех российских регионов. В топ-5 по доступности загородного жилья также вошли Мордовия, Смоленская, Псковская и Вологодская области.

Для сравнения, средняя цена «квадрата» загородной недвижимости по России в целом составляет 61,2 тысячи рублей, пишет Интерфакс.

Тем временем самые высокие цены на загородное жилье зафиксированы в приграничных с Петербургом районах Ленинградской области — 132,5 тысячи рублей за «квадрат». Немногим ниже средняя стоимость такого жилья под Москвой — 128,4 тысячи рублей.