МЧС Петербурга показало, к чему приводит курение в квартире

Автор: Анастасия Щербакова
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Пагубная привычка вредит не только здоровью.

МЧС Санкт-Петербурга опубликовало кадры из сгоревших квартир. На всех представленных кадрах — наглядная демонстрация того, что может произойти, если курить внутри помещения.

Твоему взору результат пожара в квартирах ряда петербуржцев, вспыхнувших по причине неосторожности при курении. В каждом из них пострадали сами виновники ЧП: с места пожара они отправились прямиком на больничные койки, — указано в сообщении ведомства
МЧС Петербурга показало, к чему приводит курение в квартире мчс, курение, квартирный пожар
МЧС Петербурга показало, к чему приводит курение в квартире мчс, курение, квартирный пожар
МЧС Петербурга показало, к чему приводит курение в квартире мчс, курение, квартирный пожар
МЧС Петербурга показало, к чему приводит курение в квартире мчс, курение, квартирный пожар
МЧС Петербурга показало, к чему приводит курение в квартире мчс, курение, квартирный пожар
Фото: МЧС Санкт-Петербурга/ Телеграм
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МЧС Петербурга показало, к чему приводит курение в квартире мчс, курение, квартирный пожар
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