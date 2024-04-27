МЧС Петербурга показало, к чему приводит курение в квартире

Пагубная привычка вредит не только здоровью.
МЧС Санкт-Петербурга опубликовало кадры из сгоревших квартир. На всех представленных кадрах — наглядная демонстрация того, что может произойти, если курить внутри помещения.
Твоему взору результат пожара в квартирах ряда петербуржцев, вспыхнувших по причине неосторожности при курении. В каждом из них пострадали сами виновники ЧП: с места пожара они отправились прямиком на больничные койки, — указано в сообщении ведомства
Фото: МЧС Санкт-Петербурга/ Телеграм
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