В Ленобласти ребенку на мотоцикле оторвало палец в результате ДТП

Несчастный случай произошел во Всеволожском районе накануне.

Поездка на мотоцикле для 14-летнего жителя Сертолово обернулась чудовищной травмой. Школьник катался в микрорайоне «Черная речка», однако в какой-то момент не справился с управлением и упал с двухколесного транспорта.

В результате падения подростку оторвало палец. Ребенок был госпитализирован в одну из больниц Токсово.

Полиция по данному факту организовала проверку, передает 47news.