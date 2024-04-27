Эксперты проверили в лабораторных условиях качество быстро завариваемой каши популярных марок. В лидерах рейтинга оказалась продукция из Ленобласти.

Роскачество исследовало каши быстрого приготовления 16 торговых марок. Согласно итогам проверки, в двух марках были найдены следы пестицида карбендазим и инсектицида малатион. Как отмечают эксперты, это хоть и не является нарушением, однако их наличие в пищевой продукции нежелательно.

Тем временем в пяти торговых марках каш специалисты обнаружили бактерии, вызывающие у человека расстройства ЖКТ и даже поражения центральной нервной системы.

Засветилась в рейтинге, но уже с положительной стороны, и продукция, произведенная в Ленинградской области. По итогам экспертизы, каши быстрого приготовления под маркой «Просто» оказались одними из лучших среди других брендов.

Продукция соответствует опережающему стандарту Роскачества и может претендовать на присвоение российского Знака качества, —

Более подобные результаты исследования представлены в Телеграм-канале Роскачества.