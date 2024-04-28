Мужчина в камуфляже молча выстрелил в прохожего в Ленобласти

В полицию Лужского района 27 апреля около 03:00 сообщили о 37-летнем мужчине, который обратился к врачам с огнестрельным ранением бедра и переломом пальца. После оказания первой помощи пациент отпущен лечиться амбулаторно.
По предварительным данным, двумя часами ранее на улице Нарвской в Луге в мужчину выстрелил неизвестный. Пострадавший рассказал полицейским, что ни с кем не ссорился.
На агрессоре он заметил камуфляж. Заведено уголовное дело о хулиганстве. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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