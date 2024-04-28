На строительство новых тюрем в России уйдет еще триллион рублей

Автор: Сергей Агутин
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Власти направят больше триллиона рублей допфинансирования на строительство новых колоний в России. Изначально на программу планировалось потратить 105 млрд рублей. Документ предполагает строительство гибридных колоний в 29 регионах.

Исправительные учреждения будут совмещать изолированные участки с разными видами режимов, а также участки-тюрьмы и следственные изоляторы. Тюрьмы объединенного типа появятся также в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева считает, что многие колонии в России находятся в ветхом состоянии.

«Они, конечно, не то что современные, они в принципе еле стоят. И поэтому можно либо серьезно реконструировать действующие колонии, либо строить новые», – рассказала Ева Меркачева
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