Крики спасли петербурженку от изнасилования. А насильника-таксиста заставили выполнять свою работу

В полицию 27 апреля около 03:30 обратилась жительница Санкт-Петербурга. Она заявила, что ее чуть не изнасиловал водитель такси, сообщает «Патрульный Петербурга».

Таксист повез ее в другую сторону, отобрал телефон и пытался ее изнасиловать. Петербурженка открыла окно автомобиля и начала кричать изо всех сил, зовя на помощь. Тогда водитель такси испугался, вернул пассажирке телефон и отвез ее по нужному адресу.

Решается вопрос об уголовном деле.