Иномарка подтолкнула машину дорожников на пешехода в Тосненском районе

По предварительным данным, 28 апреля около 10:00 на 86-м километре дороги «Кемполово — Выра — Тосно — Шапки» Renault Duster въехал в машину дорожной службы.
Сотрудники в это время занимались обслуживанием участка региональной дороги. Машина наехала на пешехода, затем съехала в кювет.
По предварительным данным дорожной полиции, врачи осматривали водителя Renault Duster и пешехода. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД.
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26.12.2022 3422