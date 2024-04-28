Иномарка подтолкнула машину дорожников на пешехода в Тосненском районе

По предварительным данным, 28 апреля около 10:00 на 86-м километре дороги «Кемполово — Выра — Тосно — Шапки» Renault Duster въехал в машину дорожной службы.

Сотрудники в это время занимались обслуживанием участка региональной дороги. Машина наехала на пешехода, затем съехала в кювет.

По предварительным данным дорожной полиции, врачи осматривали водителя Renault Duster и пешехода. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД.