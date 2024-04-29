Александр Дрозденко показал весеннее пробуждение природы в Ленобласти

В понедельник, 29 апреля, Александр Дрозденко традиционно опубликовал в соцсетях новые кадры и пожелал всем душевного спокойствия и внимания.

«Весеннее пробуждение природы всегда добавляет сил. Встречаем Страстную неделю», — подписал фотографии глава региона.

Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo