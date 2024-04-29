Восемь новых автобусов вышли на маршруты в Приозерском районе

Автор: Гузель Галимова
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Всего автопарк Приозерского района Ленобласти пополнили восемь автобусов ПАЗ.

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Фото: администрация Приозерского района / Вконтакте

Общая вместимость каждого такого автобуса — 50 мест, из них посадочных — 30. В новом общественном транспорте установлен валидатор последнего поколения, с помощью которого пассажиры могут оплачивать проезд как ЕСПБ, так и банковской картой.

«В ближайшее время по маршрутам в Приозерске ПАЗики будут заменены на низкопольные автобусы большей вместимости и комфортности», — добавил глава администрации Приозерского района.

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