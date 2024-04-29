Названа максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов

Автор: Гузель Галимова
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Максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов в 2024 году с учетом стажа и размера зарплаты может составить до 565 тысяч рублей, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

Россия, Санкт-Петербург. Деньги.
Фото: baltphoto.ru

Он подчеркнул, что все трудящиеся женщины, включая самозанятых и ИП, имеют право на компенсации в период беременности и после родов, независимо от характера своей профессиональной деятельности. Выплаты по временной нетрудоспособности осуществляются за счет социального фонда, но их делают только тем сотрудницам, которые застрахованы и вносят свои взносы.

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