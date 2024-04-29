В Подпорожском районе с погоней и стрельбой задержали пьяного водителя — видео

В Подпорожском районе Ленобласти полицейские устроили погоню за автомобилем Chevrolet Niva, водитель которого проигнорировал требования об остановке.

Во время погони нарушитель неоднократно создавал аварийные ситуации на дороге, полицейским пришлось применить табельное оружие. Машина нарушителя была остановлена, пострадавших нет.

Видео: t.me/spb_police78

За рулем сидел 21-летний безработный житель поселка Винницы. Он был пьян. Нарушителя доставили в отдел полиции, в отношении него составлено несколько административных дел.