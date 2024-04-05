В Саблино пьяная женщина толкнула двух школьниц под приближающуюся электричку

У женщины уже есть несколько судимостей. Возбуждены новые уголовные дела.

По предварительным данным СК на транспорте, 16 марта на платформе станции Саблино 35-летняя нетрезвая женщина толкнула двоих несовершеннолетних под колеса приближающегося поезда. Спасти девочек удалось 17-летнему юноше. В ответ он получил от дамы удар по лицу и порцию матов в свой адрес.

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Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и хулиганстве. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Известно, что задержанная ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности.