Под Сертолово автомобиль влетел в столб и загорелся, водитель погиб

Автор: Гузель Галимова
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Смертельное ДТП произошло утром 29 апреля на шеестом километре Новоприозерского шоссе во Всеволожском районе Ленобласти.

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Фото: ГКУ «Леноблпожспас»

По предварительным данным, автомобиль «ВАЗ 2101» влетел в столб, после чего загорелся. На месте работали дежурные ПСС Агалатово и 147-й пожарной части.

Водитель погиб, передает 47news. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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