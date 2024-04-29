Под Сертолово автомобиль влетел в столб и загорелся, водитель погиб

Смертельное ДТП произошло утром 29 апреля на шеестом километре Новоприозерского шоссе во Всеволожском районе Ленобласти.

По предварительным данным, автомобиль «ВАЗ 2101» влетел в столб, после чего загорелся. На месте работали дежурные ПСС Агалатово и 147-й пожарной части.

Водитель погиб, передает 47news. Обстоятельства случившегося устанавливаются.