Кратковременные дожди и до +19°C – погода в Ленобласти на 30 апреля

Облачная погода с прояснениями ожидается в Ленобласти 30 апреля.
Ночью в большинстве районов Ленобласти пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Днем местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер ночью южный, юго-западный, переходящий к западному 4-9 м/с, днем западный, северо-западный 7-12 м/с.
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04.04.2024 247
Температура воздуха ночью +7…+12°C, на востоке местами до +4°C, днем +11…+16°C, местами до +19°C.