В Дворцовом парке Гатчины проведут бесплатные экскурсии

Автор: Гузель Галимова
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В Дворцовом парке Гатчины 8 и 9 мая проведут бесплатные экскурсии «Гатчинский парк. Возрождение».

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Фото: vk.com/gatchina.palace

Гостям расскажут о спасении экспонатов парковых павильонов и скульптур перед оккупацией, а также о том, каких усилий стоило восстановить культурно-историческое наследие после войны. Экскурсия завершится возложением цветов к памятнику героям-подпольщикам.

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Экскурсии бесплатные, поэтому необходимо заранее забронировать себе место. Сделать это можно в кассе музея и на сайте.

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