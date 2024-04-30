В Петербурге машина каршеринга завершила поездку, вылетев в яму и перевернувшись

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: портал 78

Водитель арендного автомобиля разогнался и заметил предупреждение о дорожных работах в самый последний момент.

Как передает портал 78, на Кронштадском шоссе минувшей ночью машина каршеринга провались в огромную яму. Водитель ехал на большой скорости и затормозил, когда уже было поздно.

В итоге каршеринг пробил ограждение, вылетел в яму и перевернулся. Водителя на месте ДТП к приезду экстренных служб уже не было.

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