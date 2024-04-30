Курьер из Петербурга спас накопления пенсионерки от мошенников

Внимательный доставщик сберег пожилой женщине 300 тысяч рублей.

Накануне в полицию Калининского района Петербурга поступило сообщение от 26-летнего курьера сервиса доставки. Мужчина забрал посылку у 87-летней женщины и приступил к выполнению заказа. Однако сервис доставки, узнав, что пенсионерка отправила посылку с неустановленным содержимым, заподозрил неладное. Сотрудник компании вскрыл коробку и обнаружил внутри денежные средства.

Выяснилось, что на домашний телефон пенсионерки ранее позвонил неизвестный, представился ее сыном и сообщил, что попал в ДТП. «Родственник» попросил у доверчивой женщины денег, чтобы избежать уголовной ответственности. Поверив мошенникам, пенсионерка передала курьеру 300 000 рублей в подъезде дома.

Следственным управлением УМВД России по Калининскому району возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на мошенничество. Денежные средства были возвращены потерпевшей.