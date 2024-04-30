Трамвай протаранил троллейбус в Петербурге: пострадал 4-летний ребенок

Автор: Анастасия Щербакова
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Мальчик был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

В Петербурге на пересечении проспектов Коломяжского и  Испытателей произошло столкновение трамвая и троллейбуса. Как передает МВД РФ, в результате происшествия пострадал маленький ребенок, находившийся в троллейбусе.

водитель троллейбуса, двигаясь по проспекту Испытателей от Богатырского проспекта, при повороте налево на Коломяжский проспект не предоставил преимущество движения трамваю, двигавшемуся попутно по проспекту Испытателей, в результате чего произошло столкновение, — передает ведомство.

Момент столкновения попал на камеры уличного наблюдения.

 

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30.04.2024 22
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