Трамвай протаранил троллейбус в Петербурге: пострадал 4-летний ребенок

Мальчик был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

В Петербурге на пересечении проспектов Коломяжского и Испытателей произошло столкновение трамвая и троллейбуса. Как передает МВД РФ, в результате происшествия пострадал маленький ребенок, находившийся в троллейбусе.

водитель троллейбуса, двигаясь по проспекту Испытателей от Богатырского проспекта, при повороте налево на Коломяжский проспект не предоставил преимущество движения трамваю, двигавшемуся попутно по проспекту Испытателей, в результате чего произошло столкновение, — передает ведомство.

Момент столкновения попал на камеры уличного наблюдения.