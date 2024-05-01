Обессиленного нерпенка спасли в Никольском

Нерпенка обнаружили в реке Тосна в Никольском Ленобласти.

Малышку передали в «Фонд друзей балтийской нерпы», где ей окажут необходимую помощь. Как только ее состояние стабилизируется, ластоногую выпустят в естественную среду обитания.

Вам будет интересно В Ленобласти спасли еще одного истощенного нерпенка Истощенного нерпенка заметили на прибитом к берегу льду в окрестностях Соснового Бора Ленобласти. Малышке примерно 10 дней, весит они всего около... 26.03.2024 233

Напоминаем, что помочь малышу могут только специалисты, поэтому не приближайтесь к щенку и не выдавайте своего присутствия. Лучше всего будет позвонить на горячую линию фонда друзей балтийской нерпы (812) 699-23-99.