Обессиленного нерпенка спасли в Никольском

Нерпенка обнаружили в реке Тосна в Никольском Ленобласти.
Малышку передали в «Фонд друзей балтийской нерпы», где ей окажут необходимую помощь. Как только ее состояние стабилизируется, ластоногую выпустят в естественную среду обитания.
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Напоминаем, что помочь малышу могут только специалисты, поэтому не приближайтесь к щенку и не выдавайте своего присутствия. Лучше всего будет позвонить на горячую линию фонда друзей балтийской нерпы (812) 699-23-99.